В КПРФ ответили на заявление о блокировке средств россиян

24 февраля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Государство защитит вклады россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство не будет накладывать арест на вклады россиян в случае санкций со стороны Запада и блокировки средств, так как государство сможет, в случае такой необходимости, покрыть сверхбюджетные расходы. Об этом в беседе с URA.RU заявил Александр Ющенко, пресс-секретарь лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике от КПРФ Николай Арефьев заявил о возможном наложении ареста на все вклады населения — это около 60 трлн рублей. Произойти это может в том случае, если будут заблокированы средства, находящиеся за рубежом. «У государства достаточно денег, чтобы обеспечить какие-то определенные сверхбюджетные расходы, и золотовалютных резервов, и средств в Фонде национального благосостояния. Если спекулянты, жулики или не подконтрольные государству банки позволят себе какие-то спекулятивные действия в отношении граждан, попробуют что-то сделать, то страна будет обязана защитить и сберечь вклады своих соотечественников. А выдергивать слова из контекста, как-то передергивать и интерпретировать их, это, к сожалению, диверсионные действия со стороны некоторых СМИ», — подчеркнул Александр Ющенко. Пресс-секретарь лидера партии КПФР добавил, что Арефьев лишь высказывал мнение о работе недобросовестных кредитных организаций. «Неделю назад Николай Арефьев высказал свою точку зрения, а как было принято решение о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявление еще больше приукрасили. Он говорил о том, что некоторые банки, которые ориентированы на Запад и на финансово-спекулятивный курс, могут позволить себе какие-то действия в отношении граждан, но государство гарантирует людям защиту их вкладов», — объяснил Ющенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство не будет накладывать арест на вклады россиян в случае санкций со стороны Запада и блокировки средств, так как государство сможет, в случае такой необходимости, покрыть сверхбюджетные расходы. Об этом в беседе с URA.RU заявил Александр Ющенко, пресс-секретарь лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике от КПРФ Николай Арефьев заявил о возможном наложении ареста на все вклады населения — это около 60 трлн рублей. Произойти это может в том случае, если будут заблокированы средства, находящиеся за рубежом. «У государства достаточно денег, чтобы обеспечить какие-то определенные сверхбюджетные расходы, и золотовалютных резервов, и средств в Фонде национального благосостояния. Если спекулянты, жулики или не подконтрольные государству банки позволят себе какие-то спекулятивные действия в отношении граждан, попробуют что-то сделать, то страна будет обязана защитить и сберечь вклады своих соотечественников. А выдергивать слова из контекста, как-то передергивать и интерпретировать их, это, к сожалению, диверсионные действия со стороны некоторых СМИ», — подчеркнул Александр Ющенко. Пресс-секретарь лидера партии КПФР добавил, что Арефьев лишь высказывал мнение о работе недобросовестных кредитных организаций. «Неделю назад Николай Арефьев высказал свою точку зрения, а как было принято решение о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявление еще больше приукрасили. Он говорил о том, что некоторые банки, которые ориентированы на Запад и на финансово-спекулятивный курс, могут позволить себе какие-то действия в отношении граждан, но государство гарантирует людям защиту их вкладов», — объяснил Ющенко.