Глава МВД России Ирина Волк сообщила, что активисты несогласованных акций будут задержаны и понесут наказание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила россиян о готовности правоохранительных органов пресекать любые несогласованные акции. Об этом она сообщила из-за распространяющихся в интернете призывов к проведению таких мероприятий.

«МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», — дала комментарий официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте МВД РФ.

Она призвала граждан не вестись на заявления несанкционированных мероприятий. Активисты будут задержаны и понесут наказание.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили призывать в армию граждан, привлеченных к ответственности за участие в митингах против спецоперации РФ на Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутаты считают, что таких призывников стоит отправлять в Донбасс. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение о ее проведении. Спецоперация на Украине направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, речь об оккупации не идет.

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