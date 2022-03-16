FT: Украина и РФ создали план мирного соглашения из 15 пунктов

Россия и Украина разработали план мирного урегулирования из 15 пунктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Украина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов. Включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, по словам трех человек, участвующих в переговорах», — пишет Financial Times.
Предполагаемое соглашение, которое стороны обсуждали в понедельник, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от США и Британии, отмечает издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать информацию. «Пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей», — сказал Песков.
Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Украина и Россия провели три раунда переговоров в Белоруссии, затем стороны решили обсуждать ситуацию по видеосвязи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что РФ и Украина движутся к компромиссу на переговорах. По его словам, уже есть разные предложения, в том числе по политическому и военному урегулированию, передает «Ридус».
Россия и Украина разработали план мирного урегулирования из 15 пунктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Украина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов. Включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, по словам трех человек, участвующих в переговорах», — пишет Financial Times. Предполагаемое соглашение, которое стороны обсуждали в понедельник, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от США и Британии, отмечает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать информацию. «Пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей», — сказал Песков. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Украина и Россия провели три раунда переговоров в Белоруссии, затем стороны решили обсуждать ситуацию по видеосвязи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что РФ и Украина движутся к компромиссу на переговорах. По его словам, уже есть разные предложения, в том числе по политическому и военному урегулированию, передает «Ридус».