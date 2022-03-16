FT: Украина и РФ создали план мирного соглашения из 15 пунктов

16 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Украина и Россия обсуждают урегулирование конфликта Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина разработали план мирного урегулирования из 15 пунктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Украина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов. Включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, по словам трех человек, участвующих в переговорах», — пишет Financial Times. Предполагаемое соглашение, которое стороны обсуждали в понедельник, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от США и Британии, отмечает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать информацию. «Пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей», — сказал Песков. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Украина и Россия провели три раунда переговоров в Белоруссии, затем стороны решили обсуждать ситуацию по видеосвязи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что РФ и Украина движутся к компромиссу на переговорах. По его словам, уже есть разные предложения, в том числе по политическому и военному урегулированию, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Украина разработали план мирного урегулирования из 15 пунктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Украина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов. Включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, по словам трех человек, участвующих в переговорах», — пишет Financial Times. Предполагаемое соглашение, которое стороны обсуждали в понедельник, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от США и Британии, отмечает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать информацию. «Пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей», — сказал Песков. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Украина и Россия провели три раунда переговоров в Белоруссии, затем стороны решили обсуждать ситуацию по видеосвязи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что РФ и Украина движутся к компромиссу на переговорах. По его словам, уже есть разные предложения, в том числе по политическому и военному урегулированию, передает «Ридус».