Сотни тысяч россиян за неделю открыли бизнес во «ВКонтакте»

18 марта 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Более двух млн бизнесменов развивают свое дело во «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 300 тысяч предпринимателей стали использовать инструменты для запуска бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Также до 8,6 млн в социальной сети выросло количество предложений по реализации идей от малого и среднего бизнеса. «За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Количество просмотров предложений от МСП за день ВКонтакте выросло на треть — до 8,6 млн», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Свое дело в социальной сети «ВКонтакте» развивают более двух млн предпринимателей. Бизнес платформа сети обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг в «ВКонтакте» стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%). Блогеры ранее устроили истерику из-за потери Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России). Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ 14 марта. Это произошло после решения руководства компании Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 300 тысяч предпринимателей стали использовать инструменты для запуска бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Также до 8,6 млн в социальной сети выросло количество предложений по реализации идей от малого и среднего бизнеса. «За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Количество просмотров предложений от МСП за день ВКонтакте выросло на треть — до 8,6 млн», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Свое дело в социальной сети «ВКонтакте» развивают более двух млн предпринимателей. Бизнес платформа сети обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг в «ВКонтакте» стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%). Блогеры ранее устроили истерику из-за потери Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России). Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ 14 марта. Это произошло после решения руководства компании Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных.