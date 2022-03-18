Сотни тысяч россиян за неделю открыли бизнес во «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть
Более двух млн бизнесменов развивают свое дело во «ВКонтакте» Фото:

Более 300 тысяч предпринимателей стали использовать инструменты для запуска бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Также до 8,6 млн в социальной сети выросло количество предложений по реализации идей от малого и среднего бизнеса.

«За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Количество просмотров предложений от МСП за день ВКонтакте выросло на треть — до 8,6 млн», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Свое дело в социальной сети «ВКонтакте» развивают более двух млн предпринимателей. Бизнес платформа сети обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг в «ВКонтакте» стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%).

Блогеры ранее устроили истерику из-за потери Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России). Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ 14 марта. Это произошло после решения руководства компании Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 300 тысяч предпринимателей стали использовать инструменты для запуска бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Также до 8,6 млн в социальной сети выросло количество предложений по реализации идей от малого и среднего бизнеса. «За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Количество просмотров предложений от МСП за день ВКонтакте выросло на треть — до 8,6 млн», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Свое дело в социальной сети «ВКонтакте» развивают более двух млн предпринимателей. Бизнес платформа сети обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг в «ВКонтакте» стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%). Блогеры ранее устроили истерику из-за потери Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России). Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ 14 марта. Это произошло после решения руководства компании Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...