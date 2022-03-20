Кадыров хочет въехать в Киев на трофейном генеральском авто ВСУ. Видео

20 марта 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил о желании въехать в Киев на генеральской бронемашине ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал въехать в Киев на захваченной трофейной бронемашине ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали на Украине у командиров националистов. (…) При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на ней в Киев!» — подписал видео с автомобилем Кадыров. Также глава республики заявил о желании национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных. Несмотря на возможность эксплуатации конфискованной украинской техники, Вооруженные Силы РФ полостью обеспечены лучшим современным материально-техническим оснащением, добавил политик. Ранее Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Свидетельством успешности спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года после обращения президента России Владимира Путина, является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю. Помимо этого, российским ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал въехать в Киев на захваченной трофейной бронемашине ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали на Украине у командиров националистов. (…) При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на ней в Киев!» — подписал видео с автомобилем Кадыров. Также глава республики заявил о желании национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных. Несмотря на возможность эксплуатации конфискованной украинской техники, Вооруженные Силы РФ полостью обеспечены лучшим современным материально-техническим оснащением, добавил политик. Ранее Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Свидетельством успешности спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года после обращения президента России Владимира Путина, является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю. Помимо этого, российским ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО.