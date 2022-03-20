Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал въехать в Киев на захваченной трофейной бронемашине ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали на Украине у командиров националистов. (…) При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на ней в Киев!» — подписал видео с автомобилем Кадыров. Также глава республики заявил о желании национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных. Несмотря на возможность эксплуатации конфискованной украинской техники, Вооруженные Силы РФ полостью обеспечены лучшим современным материально-техническим оснащением, добавил политик.
Ранее Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Свидетельством успешности спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года после обращения президента России Владимира Путина, является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю. Помимо этого, российским ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал въехать в Киев на захваченной трофейной бронемашине ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали на Украине у командиров националистов. (…) При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на ней в Киев!» — подписал видео с автомобилем Кадыров. Также глава республики заявил о желании национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных. Несмотря на возможность эксплуатации конфискованной украинской техники, Вооруженные Силы РФ полостью обеспечены лучшим современным материально-техническим оснащением, добавил политик. Ранее Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Свидетельством успешности спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года после обращения президента России Владимира Путина, является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю. Помимо этого, российским ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО.