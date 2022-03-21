В METRO объяснили возрастной ценз при покупке сахара на сайте

21 марта 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

В пресс-службе METRO пояснили, что сбой на сайте не связан с возникшим в стране большим спросом на сахар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В онлайн-магазине METRO объяснили «возрастной ценз» при поиске сахара на сайте тем, что он содержится в алкогольной продукции. Так, при поиске по запросу «сахар» сайт просит покупателей подтвердить совершеннолетие. «Окно с требованием подтвердить возраст пользователя появляется в связи с тем, что сахар входит в состав многих алкогольных напитков. Их продажа, согласно российским законам, запрещена лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Запрос формируется автоматически. Сейчас работаем над его устранением. Никаких возрастных ограничений на продажу сахара в торговых центрах METRO нет», — сообщили в пресс-службе «Газете.Ru». Там подчеркнули, что этот сбой связан не с возникшим в стране большим спросом на сахар. Ранее администрация сайта гипермаркета METRO ввела возрастные ограничения на покупку сахара. Покупатели при попытке заказать сахар через интернет-магазин столкнулись с требованием подтвердить свой возраст. Так, лицам не достигшим 18 лет, сахар приобрести не представляется возможным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В онлайн-магазине METRO объяснили «возрастной ценз» при поиске сахара на сайте тем, что он содержится в алкогольной продукции. Так, при поиске по запросу «сахар» сайт просит покупателей подтвердить совершеннолетие. «Окно с требованием подтвердить возраст пользователя появляется в связи с тем, что сахар входит в состав многих алкогольных напитков. Их продажа, согласно российским законам, запрещена лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Запрос формируется автоматически. Сейчас работаем над его устранением. Никаких возрастных ограничений на продажу сахара в торговых центрах METRO нет», — сообщили в пресс-службе «Газете.Ru». Там подчеркнули, что этот сбой связан не с возникшим в стране большим спросом на сахар. Ранее администрация сайта гипермаркета METRO ввела возрастные ограничения на покупку сахара. Покупатели при попытке заказать сахар через интернет-магазин столкнулись с требованием подтвердить свой возраст. Так, лицам не достигшим 18 лет, сахар приобрести не представляется возможным.