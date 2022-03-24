Байден: Украине придется решать вопрос о территориальных уступках

25 марта 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Украине придется решать вопрос о территориальных уступках ради достижения мира самостоятельно. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Брюсселе. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, стоит ли Украине уступить часть своей территории для прекращения вооруженных действий. Его заявление передает ТАСС. По мнению политика, Украине не придется идти на уступки, однако, подчеркнул президент США, решение остается за страной. Байден отметил, что «идут переговоры» между Россией и Украиной. Американский лидер подчеркнул, что в данном процессе он не участвует. Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня и мире. Они начались после того, как Россия объявила о проведении спецоперации на Украине. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что спецоперация РФ завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования.