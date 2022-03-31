Экс-депутат Рады: Зеленский получает 100 миллионов долларов

31 марта 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Кива рассказал, сколько зарабатывает Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ежемесячный доход президента Украины Владимира Зеленского составляет порядка 100 миллионов долларов. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Одна из основных сегодня мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть, это оставаться у власти. Потому что именно у власти Зеленский сегодня зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц», — рассказал Кива в своем telegram-канале. Он также отметил, что с началом спецоперации России на Украине заработок Зеленского не уменьшился. «Из бюджета сегодня деньги выделяются наперед за еще невыполненные работы. Потому что там заложен интерес команды Зеленского», — подытожил он. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну, передает RT. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Американские актероы Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали 35 млн долларов для Украины, уточняет MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ежемесячный доход президента Украины Владимира Зеленского составляет порядка 100 миллионов долларов. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Одна из основных сегодня мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть, это оставаться у власти. Потому что именно у власти Зеленский сегодня зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц», — рассказал Кива в своем telegram-канале. Он также отметил, что с началом спецоперации России на Украине заработок Зеленского не уменьшился. «Из бюджета сегодня деньги выделяются наперед за еще невыполненные работы. Потому что там заложен интерес команды Зеленского», — подытожил он. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну, передает RT. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Американские актероы Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали 35 млн долларов для Украины, уточняет MK.RU.