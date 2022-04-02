WSJ: Зеленский мог предотвратить конфликт с РФ, но не захотел

03 апреля 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

WSJ: Зеленский проигнорировал совет Шольца по разрешению ситуации с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский решил не следовать совету канцлера ФРГ Олафа Шольца насчет мирного разрешения ситуации с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal. «Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины», — сообщает издание, передает РИА «Новости». Зеленский, выслушав предложение, сказал, что его решение по поводу вступления Украины в НАТО якобы поддерживает большинство жителей бывшей советской республики. Эти слова привели немецких чиновников к мысли о том, что шансы на мир тают. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский решил не следовать совету канцлера ФРГ Олафа Шольца насчет мирного разрешения ситуации с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal. «Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины», — сообщает издание, передает РИА «Новости». Зеленский, выслушав предложение, сказал, что его решение по поводу вступления Украины в НАТО якобы поддерживает большинство жителей бывшей советской республики. Эти слова привели немецких чиновников к мысли о том, что шансы на мир тают. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.