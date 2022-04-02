Трамп назвал политиков США самой большой угрозой для страны

03 апреля 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Трамп назвал американских политиков самой большой внутренней угрозой для США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются не Россия и Китай, а «больные и радикальные» политики внутри страны. С таким заявлениям выступил экс-президент США Дональд Трамп. «Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Бывший американский лидер призвал граждан «вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. «Мы вернем Белый дом», — сказал политик. Трамп был президентом США в 2017 — 2021. На последних выборах он проиграл Джо Байдену. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются не Россия и Китай, а «больные и радикальные» политики внутри страны. С таким заявлениям выступил экс-президент США Дональд Трамп. «Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Бывший американский лидер призвал граждан «вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. «Мы вернем Белый дом», — сказал политик. Трамп был президентом США в 2017 — 2021. На последних выборах он проиграл Джо Байдену.