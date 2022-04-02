02 апреля 2022

Трамп назвал политиков США самой большой угрозой для страны

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Трамп назвал американских политиков самой большой внутренней угрозой для США Фото:

Самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются не Россия и Китай, а «больные и радикальные» политики внутри страны. С таким заявлениям выступил экс-президент США Дональд Трамп.

«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — передает РИА «Новости» слова Трампа.

Бывший американский лидер призвал граждан «вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. «Мы вернем Белый дом», — сказал политик.

Трамп был президентом США в 2017 — 2021. На последних выборах он проиграл Джо Байдену.

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Самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются не Россия и Китай, а «больные и радикальные» политики внутри страны. С таким заявлениям выступил экс-президент США Дональд Трамп. «Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Бывший американский лидер призвал граждан «вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. «Мы вернем Белый дом», — сказал политик. Трамп был президентом США в 2017 — 2021. На последних выборах он проиграл Джо Байдену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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