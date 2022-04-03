В США озвучили условие снятия санкций с России

Результаты переговоров России и Украины могут стать поводом для снятия западных санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Западные санкции могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров России и Украины», — госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. В ответ на санкции Запада Путин ввел для недружественных стран важное условие: они обязаны покупать российский газ только за рубли. Некоторые европейские страны уже приняли ультиматум российского лидера.
Тем временем, РФ и Украина провели ряд переговоров, последние из них прошли в Стамбуле. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
Результаты переговоров России и Украины могут стать поводом для снятия западных санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Западные санкции могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров России и Украины», — госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. В ответ на санкции Запада Путин ввел для недружественных стран важное условие: они обязаны покупать российский газ только за рубли. Некоторые европейские страны уже приняли ультиматум российского лидера. Тем временем, РФ и Украина провели ряд переговоров, последние из них прошли в Стамбуле. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.