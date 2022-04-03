В США озвучили условие снятия санкций с России

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон заявил, что переговоры РФ и Украины — условие для снятия санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Результаты переговоров России и Украины могут стать поводом для снятия западных санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Западные санкции могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров России и Украины», — госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. В ответ на санкции Запада Путин ввел для недружественных стран важное условие: они обязаны покупать российский газ только за рубли. Некоторые европейские страны уже приняли ультиматум российского лидера.

Тем временем, РФ и Украина провели ряд переговоров, последние из них прошли в Стамбуле. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

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Результаты переговоров России и Украины могут стать поводом для снятия западных санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Западные санкции могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров России и Украины», — госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. В ответ на санкции Запада Путин ввел для недружественных стран важное условие: они обязаны покупать российский газ только за рубли. Некоторые европейские страны уже приняли ультиматум российского лидера. Тем временем, РФ и Украина провели ряд переговоров, последние из них прошли в Стамбуле. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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