Путин пошутил что в Белоруссии появился конкурент для Газпрома
Белорусская АЭС вырабатывает 40% необходимой стране электроэнергии
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле пошутил о том, что Белоруссия после запуска атомной электростанции стала конкурентом для российского «Га

зпрома». Путин отметил, что благодаря АЭС страна снизила зависимость от импорта российского газа.

«Как Вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для „Газпрома“, который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала», — заявил российский президент.

Встреча президентов прошла на следующий день после их совместного участия в «Глобальном атомном форуме» в Москве. На мероприятии обсуждались перспективы развития атомной энергетики и роль белорусской АЭС в обеспечении энергобезопасности страны. По данным белорусских властей, строительство АЭС стало одним из крупнейших совместных проектов России и Белоруссии последних лет, станция работает с 2021 года. 

