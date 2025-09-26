Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле пошутил о том, что Белоруссия после запуска атомной электростанции стала конкурентом для российского «Га
зпрома». Путин отметил, что благодаря АЭС страна снизила зависимость от импорта российского газа.
«Как Вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для „Газпрома“, который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала», — заявил российский президент.
Встреча президентов прошла на следующий день после их совместного участия в «Глобальном атомном форуме» в Москве. На мероприятии обсуждались перспективы развития атомной энергетики и роль белорусской АЭС в обеспечении энергобезопасности страны. По данным белорусских властей, строительство АЭС стало одним из крупнейших совместных проектов России и Белоруссии последних лет, станция работает с 2021 года.
