Россиянин наехал на сотрудника ФСБ и протащил его на двери машины

04 мая 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

В Приморье мужчина наехал на сотрудника ФСБ и протащил его 30 метров на двери автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморье водитель Toyota Land Cruiser около 30 метров тащил на двери автомобиля сотрудника ФСБ, после чего протаранил служебную машину. Его осудили на пять лет за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, находясь за рулем машины Toyota Land Cruiser, отказался покинуть салон авто по просьбе оперуполномоченного Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, после чего начал набирать скорость, наехав на правоохранителя. Сотрудник спецслужбы, чтобы не упасть, схватился за дверь автомобиля», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу. Подобная ситуация произошла в ЯНАО в конце 2021 года. В Ноябрьске водитель во время погони за ним экипажей ГИБДД и ППС протащил по асфальту полицейского. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, сотрудник правоохранительных органов попытался открыть дверь машины нарушителя. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Приморье водитель Toyota Land Cruiser около 30 метров тащил на двери автомобиля сотрудника ФСБ, после чего протаранил служебную машину. Его осудили на пять лет за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, находясь за рулем машины Toyota Land Cruiser, отказался покинуть салон авто по просьбе оперуполномоченного Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, после чего начал набирать скорость, наехав на правоохранителя. Сотрудник спецслужбы, чтобы не упасть, схватился за дверь автомобиля», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу. Подобная ситуация произошла в ЯНАО в конце 2021 года. В Ноябрьске водитель во время погони за ним экипажей ГИБДД и ППС протащил по асфальту полицейского. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, сотрудник правоохранительных органов попытался открыть дверь машины нарушителя.