Первые Парады Победы прошли в России. Видео

09 мая 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

В России прошли первые парады в честь Дня Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России прошли первые Парады Победы в самых восточных городах страны. Традиционно первые праздничные мероприятия стартовали во Владивостоке и на Сахалине. В Петропавловске-Камчатском впервые прошла женская рота. «В Петропавловске-Камчатском, в частности, в парадном строю прошли более 1,2 тысяч человек. По главной площади города проехали более 20 единиц военной техники и промаршировали сводные роты всех соединений войск на северо-востоке России. Женская рота впервые прошла в торжественном марше на Камчатке. В составе пеших расчетов приняла участие сводная рота военнослужащих», — передает Пятый канал. Ранее гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов заявил, что на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России прошли первые Парады Победы в самых восточных городах страны. Традиционно первые праздничные мероприятия стартовали во Владивостоке и на Сахалине. В Петропавловске-Камчатском впервые прошла женская рота. «В Петропавловске-Камчатском, в частности, в парадном строю прошли более 1,2 тысяч человек. По главной площади города проехали более 20 единиц военной техники и промаршировали сводные роты всех соединений войск на северо-востоке России. Женская рота впервые прошла в торжественном марше на Камчатке. В составе пеших расчетов приняла участие сводная рота военнослужащих», — передает Пятый канал. Ранее гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов заявил, что на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно.