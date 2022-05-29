ДНР: два мирных жителя погибли при обстреле в Макеевке

Пятеро человек при обстреле ранили
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Макеевка (Донецкая Народная Республика). Погибли двое человек, пятеро ранены. Об этом сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном Центре Контроля и Координации.
«При обстреле ВФУ в Макеевке погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Трое мужчин и две женщины получили ранения», — говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских националистов и ВСУ. В приоритете российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения украинских военных.
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