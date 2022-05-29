ДНР: два мирных жителя погибли при обстреле в Макеевке

Пятеро человек при обстреле ранили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Макеевка (Донецкая Народная Республика). Погибли двое человек, пятеро ранены. Об этом сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном Центре Контроля и Координации.

«При обстреле ВФУ в Макеевке погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Трое мужчин и две женщины получили ранения», — говорится в сообщении.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских националистов и ВСУ. В приоритете российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения украинских военных.