ДНР: два мирных жителя погибли при обстреле в Макеевке

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, СВО
Пятеро человек при обстреле ранили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Макеевка (Донецкая Народная Республика). Погибли двое человек, пятеро ранены. Об этом сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном Центре Контроля и Координации.

«При обстреле ВФУ в Макеевке погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Трое мужчин и две женщины получили ранения», — говорится в сообщении.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских националистов и ВСУ. В приоритете российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения украинских военных.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Макеевка (Донецкая Народная Республика). Погибли двое человек, пятеро ранены. Об этом сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном Центре Контроля и Координации. «При обстреле ВФУ в Макеевке погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Трое мужчин и две женщины получили ранения», — говорится в сообщении. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских националистов и ВСУ. В приоритете российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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