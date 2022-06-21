Юрист рассказал о выплате для бедных россиян

Субсидия на оплату ЖКХ положена нескольким категориям россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если на коммунальные услуги уходит примерно пятая часть семейного бюджета, россияне могут получить льготы на оплату этой строки расходов. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Если при расчете совокупного дохода семьи на „коммуналку“ уходит свыше 22% (или больше предела, установленного региональными властями), то граждане могут рассчитывать на субсидию. Право на получение выплаты имеют россияне независимо от состава семьи, то есть получать ее могут как одинокие граждане, так и семьи, в составе которых несколько работающих», — отметил он в интервью «Прайм».

Кому еще положена субсидия от государства:

Нанимателям жилых помещений, в том числе муниципального жилья. Однако не получат субсидию те, кто снимает жилье без договора или заключил ренту с пожизненным содержанием;

Пенсионерам, коммунальные расходы которых могут превышать большую часть их пенсии;

На нее имеют право и ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветераны труда и инвалиды, пишут Дни.ру.

При подаче документов на получение этой льготы, нужно учитывать и размер помещения. На одного человека не должно приходиться более чем 33 квадратных метра, на двоих — 42, на троих — по 18 «квадратов» на каждого. Заявление на субсидию подается в органы соцзащиты либо через многофункциональный центр, дополняет MK.RU .