Санкционная политика западных стран привела к неконтролируемому рост цен на нефть, в связи с чем европейцев ждут тяжелые времена Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на соглашение ЕС о запрете большей части российского импорта (около 90% до конца года), Россия экспортирует больше нефти, чем до начала СВО. А цены только на нефть выросли более чем на 50% в этом году. Исходя из этого, западный нефтяной рынок ждет «безумно тяжелое лето», сообщают аналитики издания «Insider».

«Тем не менее, рынок нефти ждет „безумно тяжелое“ лето, считают аналитики. Падение российского производства даст о себе знать, но спрос останется высоким, поскольку постпандемические путешествия продолжают восстанавливаться», — сообщает издание.

Журналисты отметили, что соглашение ЕС о запрете большей части импорта российской нефти должно все изменить. Но происходит все наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, а стремительно растущие цены означают, что она получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных продаж.

По мнению журналистов, сочетание падения предложения из России и высокого спроса является рецептом для еще более высоких цен. Ожидается, что нефть марки Brent вырастет до 135 долларов за баррель и останется на этом уровне в течение нескольких месяцев. Goldman Sachs прогнозирует, что нефть вырастет до 140 долларов и может вырасти еще выше.

Цены на нефть выросли более чем на 50% в этом году до примерно 120 долларов за баррель, в результате чего цены на газ в США достигли рекордно высокого уровня в 5 долларов за галлон.

Неконтролируемый рост цен на нефть связан с жесткими антироссийскими санкциями, введенными со стороны США и стран Евросоюза после начала спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. Санкции направлены на «отмену» России, а также на запрет ее культуры и ее роли в важнейших мировых событиях отмечал, президент РФ Владимир Путин.

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