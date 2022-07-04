Минобороны: ВСУ потеряли три бригады после наступления ВС РФ

ВСУ несут значительные потери, заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате наступления армии РФ в Луганской народной республике Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три бригады. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных Сил в Луганской Народной Республике, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны. Противник несет значительные потери на всех направлениях», — сообщили в Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении ЛНР.

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