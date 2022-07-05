Пермский суд оставил в тюрьме брата тюменского замгубернатора

06 июля 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Пермский суд оставил строгий режим наказания брату тюменского замгубернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пермский краевой суд отклонил апелляцию младшего брата бывшего депутата Пермского заксобрания и действующего замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина об освобождении из колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом пишет издание РБК. «Бизнесмену Антону Вахрину, отбывающему в кунгурской ИК-40 строгого режима срок 9 лет 6 месяцев за умышленное убийство, отказано в освобождении на принудительные работы», — сообщает издание. Младший брат замгубернатора Тюменской области находится за решеткой уже более пяти лет. Несмотря на доводы адвоката и мнение представителя колонии, в суде отклонили просьбу о смягчении наказания. Представитель прокуратуры отметил, что Вахрин был уже в 2018 году переведен на облегченные условия содержания, а также, что справедливость наказания еще не наступила. Брат чиновника совершил убийство подруги у себя на даче из травматического пистолета 10 мая 2017 года. При этом он отрезал жертве голову и заставил двух сельчан утопить труп, а после закопать останки и улики. Об убийстве заявил знакомый Вахрина, сбежавший с места преступления. Молодой человек был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима, хотя прокуратура просила 13 лет. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин получил новое задание от своего начальника Александра Моора. С недавних пор он отвечает за цифровизацию в своем регионе. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский краевой суд отклонил апелляцию младшего брата бывшего депутата Пермского заксобрания и действующего замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина об освобождении из колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом пишет издание РБК. «Бизнесмену Антону Вахрину, отбывающему в кунгурской ИК-40 строгого режима срок 9 лет 6 месяцев за умышленное убийство, отказано в освобождении на принудительные работы», — сообщает издание. Младший брат замгубернатора Тюменской области находится за решеткой уже более пяти лет. Несмотря на доводы адвоката и мнение представителя колонии, в суде отклонили просьбу о смягчении наказания. Представитель прокуратуры отметил, что Вахрин был уже в 2018 году переведен на облегченные условия содержания, а также, что справедливость наказания еще не наступила. Брат чиновника совершил убийство подруги у себя на даче из травматического пистолета 10 мая 2017 года. При этом он отрезал жертве голову и заставил двух сельчан утопить труп, а после закопать останки и улики. Об убийстве заявил знакомый Вахрина, сбежавший с места преступления. Молодой человек был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима, хотя прокуратура просила 13 лет. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин получил новое задание от своего начальника Александра Моора. С недавних пор он отвечает за цифровизацию в своем регионе.