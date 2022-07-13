The Hill: у Путина есть три пути после завершения спецоперации

14 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может создать альтернативу ООН после завершения спецоперации, считает Дэвид Лингельбах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин может решиться на авантюру, создать альтернативу Организации объединенных наций (ООН) или начнет укреплять власть внутри страны. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Hill, профессор предпринимательства Дэвид Лингельбах. «У Путина могут появиться три широких направления: очередная авантюра, альтернатива ООН и сохранение внутренней власти», — пишет Дэвид Лингельбах. Он подчеркнул, что российский лидер вряд ли будет предпринимать очевидные шаги. По мнению обозревателя, президент РФ после завершения спецоперации на Украине мог бы сразу начать новую в какой-нибудь стране НАТО или Казахстане. Либо, считает Лингельбах, Путин может создать новую организацию, альтернативную ООН, основав ее на базе ОДКБ, БРИКС или ЕАЭС. Кроме того, Путин мог бы заняться подготовкой своего преемника, который «сможет развить его достижения», или перенести столицу России за Урал, заявил профессор. Ранее экс-госсекретарь США Герни Киссинджер назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Болгары уже предрекли крах Украины. Сенатор Владимир Джабаров призвал не ускорять завершение специальной операции. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После завершения специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин может решиться на авантюру, создать альтернативу Организации объединенных наций (ООН) или начнет укреплять власть внутри страны. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Hill, профессор предпринимательства Дэвид Лингельбах. «У Путина могут появиться три широких направления: очередная авантюра, альтернатива ООН и сохранение внутренней власти», — пишет Дэвид Лингельбах. Он подчеркнул, что российский лидер вряд ли будет предпринимать очевидные шаги. По мнению обозревателя, президент РФ после завершения спецоперации на Украине мог бы сразу начать новую в какой-нибудь стране НАТО или Казахстане. Либо, считает Лингельбах, Путин может создать новую организацию, альтернативную ООН, основав ее на базе ОДКБ, БРИКС или ЕАЭС. Кроме того, Путин мог бы заняться подготовкой своего преемника, который «сможет развить его достижения», или перенести столицу России за Урал, заявил профессор. Ранее экс-госсекретарь США Герни Киссинджер назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Болгары уже предрекли крах Украины. Сенатор Владимир Джабаров призвал не ускорять завершение специальной операции. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.