18 июля 2022

Захарова оценила жест Джонсона в полете на истребителе. «Ему нравятся заоблачные цены на топливо»

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
В полете он показывал поднятый большой палец вверх Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон показал видео из кабины истребителя «Тайфун» Королевских ВВС. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его поднятый большой палец вверх при демонстрации дозаправки.

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — написала в Telegram-канале Захарова.

Ранее правительство Британии опубликовало ролик c ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном, снятый в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС страны во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе. Джонсону дали «порулить» под руководством командира звена. Он также выполнил фигуру пилотажа «бочка», передает NEWS.ru. Борис Джонсон заявил о своем уходе в отставку 7 июля.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон показал видео из кабины истребителя «Тайфун» Королевских ВВС. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его поднятый большой палец вверх при демонстрации дозаправки. «Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — написала в Telegram-канале Захарова. Ранее правительство Британии опубликовало ролик c ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном, снятый в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС страны во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе. Джонсону дали «порулить» под руководством командира звена. Он также выполнил фигуру пилотажа «бочка», передает NEWS.ru. Борис Джонсон заявил о своем уходе в отставку 7 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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