Le Figaro: Европа забыла уроки блокады Наполеона в 1806 году

22 июля 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Россия только выигрывает от санкций ЕС, как и Англия во времена блокады Наполеона, считает Оливье де Мезон Руж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прежде чем вводить санкции против России, Европе следует вспомнить разрушительные последствия блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Об этом заявил французский эксперт в области экономики и права Оливье де Мезон Руж. «Последствия блокады оказались контрпродуктивными, потому что сырье закончилось, а продажи за пределы Европы так и не были компенсированы», — заявляет Оливье де Мезон Руж в статье для французской газеты Le Figaro. В результате, отмечает он, наполеоновская блокада Англии, напоминающая современные антироссийские санкции Евросоюза, принесла только пользу Лондону, поспособствовав становлению англичан доминирующей нацией XIX века. В условиях блокады Англия наладила новые торговые отношения, полностью заменив европейских поставщиков, подчеркивает Оливье де Мезон Руж. Также после введения западных санкций российский рубль укрепился, а Европа отметила высокий уровень зависимости от сырья из РФ, резюмирует он. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европа продолжает загонять себя в тупик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Прежде чем вводить санкции против России, Европе следует вспомнить разрушительные последствия блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Об этом заявил французский эксперт в области экономики и права Оливье де Мезон Руж. «Последствия блокады оказались контрпродуктивными, потому что сырье закончилось, а продажи за пределы Европы так и не были компенсированы», — заявляет Оливье де Мезон Руж в статье для французской газеты Le Figaro. В результате, отмечает он, наполеоновская блокада Англии, напоминающая современные антироссийские санкции Евросоюза, принесла только пользу Лондону, поспособствовав становлению англичан доминирующей нацией XIX века. В условиях блокады Англия наладила новые торговые отношения, полностью заменив европейских поставщиков, подчеркивает Оливье де Мезон Руж. Также после введения западных санкций российский рубль укрепился, а Европа отметила высокий уровень зависимости от сырья из РФ, резюмирует он. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европа продолжает загонять себя в тупик.