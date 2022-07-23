Сенатор Абрамов: рубль вернется к прежнему курсу к концу года

В Совфеде ожидают возвращение курса рубля к прежнему уровню к осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Курс национальной валюты РФ к концу года вернется к значению 70-80 рублей за евро, когда Центробанк уменьшит ключевую ставку до докризисного уровня. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов. Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля, около 70-80 рублей за евро», — заявил Абрамов в интервью РИА «Новости».

В пятницу Центробанк уменьшил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых, сообщает «Федеральное агентство новостей». Власти РФ называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждается снижение до 70-80 рублей за доллар. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что сдержать укрепление рубля позволит расширение импорта или валютные интервенции. На прошлой неделе курс доллара опустился ниже 57 рублей, передает RT.