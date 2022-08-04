В пещере под Челябинском найдена уникальная древняя инсталляция

04 августа 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Находке около 14 тысяч лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Историки обнаружили сложную древнюю инсталляцию в Серпиевской пещере в Челябинской области. Она представляет собой ямку, окруженную частоколом из костей, сообщается на сайте Московского госуниверситета, студенты которого участвовали в научной экспедиции. «Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа, они служили, как правила, хранилищами. Однако в пещерах подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко, на территории нашей страны подобного раньше не находили вовсе. Сейчас говорить о предназначении этой конструкции рано, необходимо продолжение полевых и лабораторных исследований. Возможный геометрический знак — черная точка — на скальной стенке ямки аналогов не имеет в принципе», — рассказал глава Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ доктор исторических наук Владислав Житенев. По мнению историков, найденные в инсталляции кости принадлежат животным ледникового периода — лошади, бизону, носорогу, медведю и прочим. В яме также нашли отдельные древесные угли и крупинки красной охры. Над ямой и рядом с ней на стенах нанесены рисунки, среди которых выделяется фигура северного оленя. Это крайне редкий образ в бестиарии палеолитических художников Южного Урала. Возраст находки — около 14 тысяч лет.

Историки обнаружили сложную древнюю инсталляцию в Серпиевской пещере в Челябинской области. Она представляет собой ямку, окруженную частоколом из костей, сообщается на сайте Московского госуниверситета, студенты которого участвовали в научной экспедиции. «Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа, они служили, как правила, хранилищами. Однако в пещерах подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко, на территории нашей страны подобного раньше не находили вовсе. Сейчас говорить о предназначении этой конструкции рано, необходимо продолжение полевых и лабораторных исследований. Возможный геометрический знак — черная точка — на скальной стенке ямки аналогов не имеет в принципе», — рассказал глава Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ доктор исторических наук Владислав Житенев. По мнению историков, найденные в инсталляции кости принадлежат животным ледникового периода — лошади, бизону, носорогу, медведю и прочим. В яме также нашли отдельные древесные угли и крупинки красной охры. Над ямой и рядом с ней на стенах нанесены рисунки, среди которых выделяется фигура северного оленя. Это крайне редкий образ в бестиарии палеолитических художников Южного Урала. Возраст находки — около 14 тысяч лет.