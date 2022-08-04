04 августа 2022

В пещере под Челябинском найдена уникальная древняя инсталляция

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«Малая экологическая тропа» в Катав-Ивановском районе у села Серпиевка. Пещера. Челябинск, пещера, грот, спелеология
Находке около 14 тысяч лет Фото:

Историки обнаружили сложную древнюю инсталляцию в Серпиевской пещере в Челябинской области. Она представляет собой ямку, окруженную частоколом из костей, сообщается на сайте Московского госуниверситета, студенты которого участвовали в научной экспедиции.

«Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа, они служили, как правила, хранилищами. Однако в пещерах подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко, на территории нашей страны подобного раньше не находили вовсе. Сейчас говорить о предназначении этой конструкции рано, необходимо продолжение полевых и лабораторных исследований. Возможный геометрический знак — черная точка — на скальной стенке ямки аналогов не имеет в принципе», — рассказал глава Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ доктор исторических наук Владислав Житенев.

По мнению историков, найденные в инсталляции кости принадлежат животным ледникового периода — лошади, бизону, носорогу, медведю и прочим. В яме также нашли отдельные древесные угли и крупинки красной охры. Над ямой и рядом с ней на стенах нанесены рисунки, среди которых выделяется фигура северного оленя. Это крайне редкий образ в бестиарии палеолитических художников Южного Урала. Возраст находки — около 14 тысяч лет.

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Историки обнаружили сложную древнюю инсталляцию в Серпиевской пещере в Челябинской области. Она представляет собой ямку, окруженную частоколом из костей, сообщается на сайте Московского госуниверситета, студенты которого участвовали в научной экспедиции. «Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа, они служили, как правила, хранилищами. Однако в пещерах подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко, на территории нашей страны подобного раньше не находили вовсе. Сейчас говорить о предназначении этой конструкции рано, необходимо продолжение полевых и лабораторных исследований. Возможный геометрический знак — черная точка — на скальной стенке ямки аналогов не имеет в принципе», — рассказал глава Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ доктор исторических наук Владислав Житенев. По мнению историков, найденные в инсталляции кости принадлежат животным ледникового периода — лошади, бизону, носорогу, медведю и прочим. В яме также нашли отдельные древесные угли и крупинки красной охры. Над ямой и рядом с ней на стенах нанесены рисунки, среди которых выделяется фигура северного оленя. Это крайне редкий образ в бестиарии палеолитических художников Южного Урала. Возраст находки — около 14 тысяч лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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