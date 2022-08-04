Челябинский минздрав ответил на жалобы по детям с диабетом

05 августа 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

В минздраве говорят, что дети обеспечены лекарствами на три месяца вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дети с сахарным диабетом первого типа в Челябинской области обеспечены всеми необходимыми лекарствами и аппаратами для контроля глюкозы в крови. Об этом сообщил региональный минздрав в ответ на жалобы родителей, после которых СКР начал проверку должностных лиц в области. «Лекарственные препараты и медицинские изделия для детей приобретаются за счет средств федерального и областного бюджета. Проблема с несовременным обеспечением в начале весны этого года была связана с удорожанием цен на медизделия. В настоящее время лекарственные препараты и медизделия закуплены и имеются в достаточном запасе на три месяца вперед», — говорится в комментарии минздрава, который поступил в редакцию URA.RU. Ранее инициативная группа из Челябинской области рассказала главе СК России Александру Бастрыкину, что должностные лица министерства здравоохранения региона допускают систематическое нарушение прав детей, страдающих инсулинозависимым типом диабета. При этом региональные органы СКР не принимают меры для защиты прав детей. Бастрыкин поручил провести проверку в отношении ряда сотрудников территориального подразделения ведомства.

Дети с сахарным диабетом первого типа в Челябинской области обеспечены всеми необходимыми лекарствами и аппаратами для контроля глюкозы в крови. Об этом сообщил региональный минздрав в ответ на жалобы родителей, после которых СКР начал проверку должностных лиц в области. «Лекарственные препараты и медицинские изделия для детей приобретаются за счет средств федерального и областного бюджета. Проблема с несовременным обеспечением в начале весны этого года была связана с удорожанием цен на медизделия. В настоящее время лекарственные препараты и медизделия закуплены и имеются в достаточном запасе на три месяца вперед», — говорится в комментарии минздрава, который поступил в редакцию URA.RU. Ранее инициативная группа из Челябинской области рассказала главе СК России Александру Бастрыкину, что должностные лица министерства здравоохранения региона допускают систематическое нарушение прав детей, страдающих инсулинозависимым типом диабета. При этом региональные органы СКР не принимают меры для защиты прав детей. Бастрыкин поручил провести проверку в отношении ряда сотрудников территориального подразделения ведомства.