Readovka: два человека пострадали после взрывов в Крыму

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
В Крыму прогремела серия взрывов Фото:

В результате серии взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Об этом сообщает агентство Readovka.

«В результате взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Очевидцы сообщают уже о десяти взрывах», — пишет Readovka.

Ранее в Крыму прогремела серия взрывов. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию, причины взрывов неизвестны. По информации местных жителей, взрывы продолжаются.

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В результате серии взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Об этом сообщает агентство Readovka. «В результате взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Очевидцы сообщают уже о десяти взрывах», — пишет Readovka. Ранее в Крыму прогремела серия взрывов. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию, причины взрывов неизвестны. По информации местных жителей, взрывы продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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