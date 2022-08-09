Readovka: два человека пострадали после взрывов в Крыму

В Крыму прогремела серия взрывов
В результате серии взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Об этом сообщает агентство Readovka.
«В результате взрывов в Крыму пострадали минимум два человека. Очевидцы сообщают уже о десяти взрывах», — пишет Readovka.
Ранее в Крыму прогремела серия взрывов. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию, причины взрывов неизвестны. По информации местных жителей, взрывы продолжаются.
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