В Челябинске перекроют движение на двух ключевых перекрестках

В Челябинске с 19 августа закроют движение на двух крупных перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с заменой трамвайных путей движение транспорта на пересечениях проспекта Победы с улицей Косарева и улицы Первой Пятилетки с Артиллерийской будет закрыто. Для трамваев на ближайшие выходные разработаны временные маршруты», — заявили в пресс-службе.
В мэрии отмечают, что перекресток проспекта Победы и Косарева будет закрыт с 19 до 29 августа, движение по проспекту ограничено по левым полосам в районе проведения работ. Перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской также закроют 19 августа, а завершить работы планируют до 31 августа.
Водителей и пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать свой маршрут. С 19 по 22 августа движение трамваев на обоих участках проведения работ также будет закрыто. Трамваи проследуют по следующим маршрутам:
- № 5: Завод им. Колющенко — ул. Труда — Трамвайное депо №1;
- № 14: Трамвайное депо №1 — ул. Российская — ЦХП;
- № 15: ЧЭМК —ул. Горького — ЧТЗ;
- № 16: Трамвайное депо №1 — ул. Российская — ул. Кирова — Завод им. Колющенко;
- № 17: Трамвайное депо №1 — ул. Российская — Медгородок;
- № 19: Трамвайное депо №1 — ул. Карла Маркса — ЭСПЦ-6;
- № 22: Трамвайное депо №1 — ул. Кирова — ул. Горького — ул. Чистопольская.
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