В Челябинске перекроют движение на двух ключевых перекрестках

Движение закроют из-за ремонта трамвайных путей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске с 19 августа закроют движение на двух крупных перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с заменой трамвайных путей движение транспорта на пересечениях проспекта Победы с улицей Косарева и улицы Первой Пятилетки с Артиллерийской будет закрыто. Для трамваев на ближайшие выходные разработаны временные маршруты», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что перекресток проспекта Победы и Косарева будет закрыт с 19 до 29 августа, движение по проспекту ограничено по левым полосам в районе проведения работ. Перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской также закроют 19 августа, а завершить работы планируют до 31 августа.

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать свой маршрут. С 19 по 22 августа движение трамваев на обоих участках проведения работ также будет закрыто. Трамваи проследуют по следующим маршрутам: