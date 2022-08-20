Яровая обвинила США в спонсорстве мирового нацизма

По словам Яровой, США спонсируют глобальный фашизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отрицание многополярности мира — это новая форма фашизма. США финансируют мировой нацизм. Такое мнение выразила вице-спикер ГД Ирина Яровая во время I Международного антифашистского конгресса.

«Идеология однополярного мира и отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма… Сегодня Соединенные Штаты являются субъектом, финансирующим нацизм в мире», — заявила Яровая. Она отметила, что «превращение Украины в нацистское государство — это проект США».

I Международный антифашистский конгресс проходит с 20 августа в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки.