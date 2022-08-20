Яровая обвинила США в спонсорстве мирового нацизма

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XVII съезд партии
По словам Яровой, США спонсируют глобальный фашизм Фото:

Отрицание многополярности мира — это новая форма фашизма. США финансируют мировой нацизм. Такое мнение выразила вице-спикер ГД Ирина Яровая во время I Международного антифашистского конгресса.

«Идеология однополярного мира и отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма… Сегодня Соединенные Штаты являются субъектом, финансирующим нацизм в мире», — заявила Яровая. Она отметила, что «превращение Украины в нацистское государство — это проект США».

I Международный антифашистский конгресс проходит с 20 августа в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки.

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Отрицание многополярности мира — это новая форма фашизма. США финансируют мировой нацизм. Такое мнение выразила вице-спикер ГД Ирина Яровая во время I Международного антифашистского конгресса. «Идеология однополярного мира и отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма… Сегодня Соединенные Штаты являются субъектом, финансирующим нацизм в мире», — заявила Яровая. Она отметила, что «превращение Украины в нацистское государство — это проект США». I Международный антифашистский конгресс проходит с 20 августа в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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