22 августа 2022

Сенатор РФ призвал страну ЕС выдать убийцу Дугиной

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, башкин александр
Эстония выдачей РФ Натальи Вовк может продемонстрировать приверженность закону, считает сенатор Александр Башкин Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Наталью Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Александр Башкин.

«У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, [что] верховенство закона соответствует действительности», — написал Башкин в своем telegram-канале. По его мнению, Эстония должна полноценно сотрудничать по этому вопросу с РФ — это «будет шаг суверенного и цивилизованного государства», заявил российский сенатор.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала в сторону дома. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили спецслужбы Украины, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Наталью Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Александр Башкин. «У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, [что] верховенство закона соответствует действительности», — написал Башкин в своем telegram-канале. По его мнению, Эстония должна полноценно сотрудничать по этому вопросу с РФ — это «будет шаг суверенного и цивилизованного государства», заявил российский сенатор. Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала в сторону дома. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили спецслужбы Украины, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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