Сенатор РФ призвал страну ЕС выдать убийцу Дугиной

Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Наталью Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Александр Башкин.
«У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, [что] верховенство закона соответствует действительности», — написал Башкин в своем telegram-канале. По его мнению, Эстония должна полноценно сотрудничать по этому вопросу с РФ — это «будет шаг суверенного и цивилизованного государства», заявил российский сенатор.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала в сторону дома. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили спецслужбы Украины, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Наталью Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Александр Башкин. «У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, [что] верховенство закона соответствует действительности», — написал Башкин в своем telegram-канале. По его мнению, Эстония должна полноценно сотрудничать по этому вопросу с РФ — это «будет шаг суверенного и цивилизованного государства», заявил российский сенатор. Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала в сторону дома. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили спецслужбы Украины, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).