В учениях НАТО у границ России примут участие Швеция и Британия

29 августа 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

В Финляндии пройдут учения с участием Швеции и Великобритании Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Международные учения Vigilant Knife в Северной Финляндии с участием военнослужащих Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии. «В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства. Уточняется, что со стороны Финляндии в учениях примут участие порядка 200 военнослужащих Ранее стало известно, что в Грузии под эгидой США пройдут ежегодные учения «Достойный партнер», в которых примут участие военнослужащие из Японии и Швеции. Также масштабные морские учения в начале лета прошли в Балтийском море. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. В Совфеде предупреждали, что в случае сосредоточения войск на границах с РФ Москва усилит группировку войск для противостоянию альянсу.

Международные учения Vigilant Knife в Северной Финляндии с участием военнослужащих Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии. «В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства. Уточняется, что со стороны Финляндии в учениях примут участие порядка 200 военнослужащих Ранее стало известно, что в Грузии под эгидой США пройдут ежегодные учения «Достойный партнер», в которых примут участие военнослужащие из Японии и Швеции. Также масштабные морские учения в начале лета прошли в Балтийском море. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. В Совфеде предупреждали, что в случае сосредоточения войск на границах с РФ Москва усилит группировку войск для противостоянию альянсу.