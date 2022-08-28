28 августа 2022

В учениях НАТО у границ России примут участие Швеция и Британия

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НАТО. Москва, бтр, нато, nato
В Финляндии пройдут учения с участием Швеции и Великобритании Фото:

Международные учения Vigilant Knife в Северной Финляндии с участием военнослужащих Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

«В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства. Уточняется, что со стороны Финляндии в учениях примут участие порядка 200 военнослужащих

Ранее стало известно, что в Грузии под эгидой США пройдут ежегодные учения «Достойный партнер», в которых примут участие военнослужащие из Японии и Швеции. Также масштабные морские учения в начале лета прошли в Балтийском море. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. В Совфеде предупреждали, что в случае сосредоточения войск на границах с РФ Москва усилит группировку войск для противостоянию альянсу.

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Международные учения Vigilant Knife в Северной Финляндии с участием военнослужащих Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии. «В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства. Уточняется, что со стороны Финляндии в учениях примут участие порядка 200 военнослужащих Ранее стало известно, что в Грузии под эгидой США пройдут ежегодные учения «Достойный партнер», в которых примут участие военнослужащие из Японии и Швеции. Также масштабные морские учения в начале лета прошли в Балтийском море. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. В Совфеде предупреждали, что в случае сосредоточения войск на границах с РФ Москва усилит группировку войск для противостоянию альянсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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