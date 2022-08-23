В учениях НАТО у границ России примут участие две новые страны

Военнослужащие из Японии и Швеции в этом году впервые примут участие в ежегодных учениях «Достойный партнер», которые пройдут в Грузии под эгидой США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.
«Целью „Достойного партнера — 2022“ является повышение совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильности и безопасной среды черноморского региона. Впервые в истории учений участие примут военнослужащие из Японии и Швеции», — приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.
Всего в учениях задействуют более 2,4 тысяч военных. Отдельной бригадой в сборах будут представлены солдаты из Литвы, Польши и Украины.
Ранее в Совете безопасности предупреждали, что Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В Китае описывали решительные меры РФ в случае нападения Североатлантического альянса на Крым. Сенатор Владимир Джабаров утверждал, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности. До этого момента Москва будет делать все для обеспечения национальной безопасности.
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