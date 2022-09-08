Эрдоган поддержал Путина, недовольного эгоизмом Запада

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что зерно поставляют в богатые страны, а не в бедныеФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, что зерно поставляют не в те страны. Об этом Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Хорватии Зораном Милановичем.
«К сожалению, зерно, которое идет в составе зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. Мы также хотим, чтобы поставки зерна начались из России. Давайте доставим зерно в страны, которые действительно бедны», — цитирует Эрдогана TRT Haber.
В июле представители России, Турции и Украины совместно с ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Предусматривались поставки из портов Одессы, Черноморского и Южного. Россия может не согласиться продлить сделку по зерну из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках, цитирует RT представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василия Небензю. Ранее Путин заявил, что зерно из Украины отправляют не в развивающиеся страны, а в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». Масштаб проблем с продовольствием в мире будет нарастать и это может привести к гуманитарной катастрофе, отметил президент России.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, что зерно поставляют не в те страны. Об этом Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Хорватии Зораном Милановичем. «К сожалению, зерно, которое идет в составе зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. Мы также хотим, чтобы поставки зерна начались из России. Давайте доставим зерно в страны, которые действительно бедны», — цитирует Эрдогана TRT Haber. В июле представители России, Турции и Украины совместно с ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Предусматривались поставки из портов Одессы, Черноморского и Южного. Россия может не согласиться продлить сделку по зерну из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках, цитирует RT представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василия Небензю. Ранее Путин заявил, что зерно из Украины отправляют не в развивающиеся страны, а в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». Масштаб проблем с продовольствием в мире будет нарастать и это может привести к гуманитарной катастрофе, отметил президент России.