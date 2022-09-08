Пентагон ужаснулся подсчетам потерь Украины в СВО

Украинская армия потеряла десятки тысяч солдат с начала спецоперации РФ. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии. Информацию приводит РИА «Новости».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несут значительные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Армия Украины потеряла более 220 человек под Николаевом. По информации Минобороны РФ, украинские солдаты прекратили наступления в Николаевской и Херсонской областях из-за больших потерь.
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Украинская армия потеряла десятки тысяч солдат с начала спецоперации РФ. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несут значительные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Армия Украины потеряла более 220 человек под Николаевом. По информации Минобороны РФ, украинские солдаты прекратили наступления в Николаевской и Херсонской областях из-за больших потерь.