Пентагон ужаснулся подсчетам потерь Украины в СВО

Пентагон: ВСУ потеряли в спецоперации десятки тысяч солдат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Потери ВСУ составляют десятки тысяч убитыми и ранеными, заявили в США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потеряла десятки тысяч солдат с начала спецоперации РФ. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии. Информацию приводит РИА «Новости».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несут значительные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Армия Украины потеряла более 220 человек под Николаевом. По информации Минобороны РФ, украинские солдаты прекратили наступления в Николаевской и Херсонской областях из-за больших потерь.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия потеряла десятки тысяч солдат с начала спецоперации РФ. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несут значительные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Армия Украины потеряла более 220 человек под Николаевом. По информации Минобороны РФ, украинские солдаты прекратили наступления в Николаевской и Херсонской областях из-за больших потерь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...