19 сентября 2022

Власти Запорожья: жители стали активнее информировать о расположении ВСУ

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Первый в Запорожье российский супермаркет Мера. Мелитополь
Жители информируют через специальный бот, сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Запорожской области сейчас стали активнее информировать властей о расположениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), они информируют через специальный бот. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Спасибо местным жителям, они резко активизировали нам сейчас подачу информации о том, где скопление боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, скопление техники на линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, поэтому сейчас достаточно точные попадания стали происходить», — рассказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, жители сигнализируют через специальный бот, «иногда даже с фотографиями информация приходит», — добавил политик.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.

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Жители Запорожской области сейчас стали активнее информировать властей о расположениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), они информируют через специальный бот. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Спасибо местным жителям, они резко активизировали нам сейчас подачу информации о том, где скопление боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, скопление техники на линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, поэтому сейчас достаточно точные попадания стали происходить», — рассказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, жители сигнализируют через специальный бот, «иногда даже с фотографиями информация приходит», — добавил политик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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