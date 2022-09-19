Власти Запорожья: жители стали активнее информировать о расположении ВСУ

Жители Запорожской области сейчас стали активнее информировать властей о расположениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), они информируют через специальный бот. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Спасибо местным жителям, они резко активизировали нам сейчас подачу информации о том, где скопление боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, скопление техники на линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, поэтому сейчас достаточно точные попадания стали происходить», — рассказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, жители сигнализируют через специальный бот, «иногда даже с фотографиями информация приходит», — добавил политик.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.
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Жители Запорожской области сейчас стали активнее информировать властей о расположениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), они информируют через специальный бот. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Спасибо местным жителям, они резко активизировали нам сейчас подачу информации о том, где скопление боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, скопление техники на линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, поэтому сейчас достаточно точные попадания стали происходить», — рассказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, жители сигнализируют через специальный бот, «иногда даже с фотографиями информация приходит», — добавил политик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.