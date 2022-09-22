Лавров: страны Запада становятся стороной конфликта на Украине

22 сентября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Лавров: все виновные в военных преступлениях на Украине будут наказаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада, помогая Украине вооружениями, сами становятся участниками конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН. «Те, кто накачивает Киев оружием, заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. По сути, союзным войскам на Украине противостоит военная машина Запада. Преднамеренное разжигание конфликта на Украине Западом остается безнаказанным», — заявил глава МИД РФ. Трансляция ведется на интернет-телевидении ООН. Лавров подчеркнул неэффективность работы международных структур в решении конфликта на Украине. «Они не нашли в себе смелости побудить власти Украины выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека», — отметил он, напомнив, что ВСУ, используя мирных жителей в качестве живого щита, применяют тактику террористов. У России есть множество свидетельств преступных действий ВСУ, заявил Лавров, пообещав, что все виновные будут наказаны.

Страны Запада, помогая Украине вооружениями, сами становятся участниками конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН. «Те, кто накачивает Киев оружием, заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. По сути, союзным войскам на Украине противостоит военная машина Запада. Преднамеренное разжигание конфликта на Украине Западом остается безнаказанным», — заявил глава МИД РФ. Трансляция ведется на интернет-телевидении ООН. Лавров подчеркнул неэффективность работы международных структур в решении конфликта на Украине. «Они не нашли в себе смелости побудить власти Украины выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека», — отметил он, напомнив, что ВСУ, используя мирных жителей в качестве живого щита, применяют тактику террористов. У России есть множество свидетельств преступных действий ВСУ, заявил Лавров, пообещав, что все виновные будут наказаны.