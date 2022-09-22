Лавров: страны Запада становятся стороной конфликта на Украине

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров: все виновные в военных преступлениях на Украине будут наказаны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада, помогая Украине вооружениями, сами становятся участниками конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

«Те, кто накачивает Киев оружием, заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. По сути, союзным войскам на Украине противостоит военная машина Запада. Преднамеренное разжигание конфликта на Украине Западом остается безнаказанным», — заявил глава МИД РФ. Трансляция ведется на интернет-телевидении ООН.

Лавров подчеркнул неэффективность работы международных структур в решении конфликта на Украине. «Они не нашли в себе смелости побудить власти Украины выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека», — отметил он, напомнив, что ВСУ, используя мирных жителей в качестве живого щита, применяют тактику террористов. У России есть множество свидетельств преступных действий ВСУ, заявил Лавров, пообещав, что все виновные будут наказаны.

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Страны Запада, помогая Украине вооружениями, сами становятся участниками конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН. «Те, кто накачивает Киев оружием, заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. По сути, союзным войскам на Украине противостоит военная машина Запада. Преднамеренное разжигание конфликта на Украине Западом остается безнаказанным», — заявил глава МИД РФ. Трансляция ведется на интернет-телевидении ООН. Лавров подчеркнул неэффективность работы международных структур в решении конфликта на Украине. «Они не нашли в себе смелости побудить власти Украины выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека», — отметил он, напомнив, что ВСУ, используя мирных жителей в качестве живого щита, применяют тактику террористов. У России есть множество свидетельств преступных действий ВСУ, заявил Лавров, пообещав, что все виновные будут наказаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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