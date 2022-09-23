Минэк спрогнозировал рост зарплат в России до 80 тысяч рублей

24 сентября 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

В России может вырасти зарплата, МРОТ и прожиточный минимум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России в 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80028 руб. Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ. «В 2022 году номинальная зарплата должна составить 63888 рублей, в 2023 году — 69452 рублей, в 2024 году — 74804 рублей», — поясняет РБК, ссылаясь на документ проекта бюджета объединенного социального фонда, который у них имеется в наличии. На этот документ ссылается и Минэкономразвития. Также судя по данным, к 2025 году зарплата в России может составить уже 80028 рублей. Кроме того, планируется увеличение прожиточного минимума для людей пенсионного возраста. Если в 2021 году он составлял 10022 рублей, то к концу текущего уже может вырасти до 11970 рублей. В свою очередь, к 2025 году сумма может составить 13673 рублей. Также уточняется, что правительство планирует изменить правила расчета прожиточного минимума. Исходя из этого, на 2023—2024 годы сумма прожиточного минимума может составить составит 14375 и 15049 руб. В свою очередь, МРОТ с 1 января 2023-го будет установлен на сумму 16242 рублей. Ранее сообщалось, что в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.

В России в 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80028 руб. Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ. «В 2022 году номинальная зарплата должна составить 63888 рублей, в 2023 году — 69452 рублей, в 2024 году — 74804 рублей», — поясняет РБК, ссылаясь на документ проекта бюджета объединенного социального фонда, который у них имеется в наличии. На этот документ ссылается и Минэкономразвития. Также судя по данным, к 2025 году зарплата в России может составить уже 80028 рублей. Кроме того, планируется увеличение прожиточного минимума для людей пенсионного возраста. Если в 2021 году он составлял 10022 рублей, то к концу текущего уже может вырасти до 11970 рублей. В свою очередь, к 2025 году сумма может составить 13673 рублей. Также уточняется, что правительство планирует изменить правила расчета прожиточного минимума. Исходя из этого, на 2023—2024 годы сумма прожиточного минимума может составить составит 14375 и 15049 руб. В свою очередь, МРОТ с 1 января 2023-го будет установлен на сумму 16242 рублей. Ранее сообщалось, что в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.