Светский журналист Солнцев: Собчак перестала жить вместе с мужем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения, портрет
По словам Солнцева, Собчак и Богомолов видятся время от времени Фото:

Журналистка Ксения Собчак не живет вместе со своим мужем худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Об этом сообщил шоумен, постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев.

«Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем», — цитирует Солнцева «Дни.ру». Шоумен также отметил, что супруги не живут вместе.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Издание отметило, что брак Собчак и Богомолова сопровождался множеством скандалов, а также слухами о разводе. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни в своих социальных сетях ввиду постоянной занятости.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Журналистка Ксения Собчак не живет вместе со своим мужем худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Об этом сообщил шоумен, постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев. «Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем», — цитирует Солнцева «Дни.ру». Шоумен также отметил, что супруги не живут вместе. Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Издание отметило, что брак Собчак и Богомолова сопровождался множеством скандалов, а также слухами о разводе. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни в своих социальных сетях ввиду постоянной занятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...