По заявлениям Госдумы, военные части для мобилизованных появятся в течении двух месяцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти РФ опубликовали измененную конституцию России с новыми присоединенными территориями. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 октября.
- В Министерстве обороны РФ отметили, что российская армия отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. В том числе и на Андреево-Криворожском.
- Власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Теперь в документе отражены новые субъекты Российской Федерации.
- В Совете Федерации РФ пояснили, при каком случае возможно завершение конфликта на Украине. Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на условиях, которые выдвинет Москва.
- По словам еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Терри Брентона, Украина не сможет вступить в НАТО. Это связано с продолжающимся конфликтом с РФ и спецоперацией.
- Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил о готовности к мирному решению конфликта на Украине. Брюссель готов содействовать заключению мирного договора между Москвой и Киевом.
- В Госдуме назвали сроки создания новых частей из мобилизованных. Для этого потребуется не менее двух месяцев, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну. По его словам, подобные заявления в интернете являются фейками.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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