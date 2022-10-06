Четыре региона включены в Конституцию, армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям: главное за 6 октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, сво
По заявлениям Госдумы, военные части для мобилизованных появятся в течении двух месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти РФ опубликовали измененную конституцию России с новыми присоединенными территориями. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 октября.

  • В Министерстве обороны РФ отметили, что российская армия отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. В том числе и на Андреево-Криворожском.
  • Власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Теперь в документе отражены новые субъекты Российской Федерации.
  • В Совете Федерации РФ пояснили, при каком случае возможно завершение конфликта на Украине. Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на условиях, которые выдвинет Москва.
  • По словам еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Терри Брентона, Украина не сможет вступить в НАТО. Это связано с продолжающимся конфликтом с РФ и спецоперацией.
  • Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил о готовности к мирному решению конфликта на Украине. Брюссель готов содействовать заключению мирного договора между Москвой и Киевом.
  • В Госдуме назвали сроки создания новых частей из мобилизованных. Для этого потребуется не менее двух месяцев, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну. По его словам, подобные заявления в интернете являются фейками.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти РФ опубликовали измененную конституцию России с новыми присоединенными территориями. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...