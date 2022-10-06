Четыре региона включены в Конституцию, армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям: главное за 6 октября 06 октября 2022 в 22:03 Размер текста - 17 + По заявлениям Госдумы, военные части для мобилизованных появятся в течении двух месяцев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ опубликовали измененную конституцию России с новыми присоединенными территориями. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 октября. В Министерстве обороны РФ отметили, что российская армия отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. В том числе и на Андреево-Криворожском.

Власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Теперь в документе отражены новые субъекты Российской Федерации.

В Совете Федерации РФ пояснили, при каком случае возможно завершение конфликта на Украине. Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на условиях, которые выдвинет Москва.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Терри Брентона, Украина не сможет вступить в НАТО. Это связано с продолжающимся конфликтом с РФ и спецоперацией.

Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил о готовности к мирному решению конфликта на Украине. Брюссель готов содействовать заключению мирного договора между Москвой и Киевом.

В Госдуме назвали сроки создания новых частей из мобилизованных. Для этого потребуется не менее двух месяцев, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну. По его словам, подобные заявления в интернете являются фейками. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Власти РФ опубликовали измененную конституцию России с новыми присоединенными территориями. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям