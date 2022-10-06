В Госдуме назвали сроки создания новых частей из мобилизованных

В Госдуме были названы сроки создания новых частей для подготовки мобилизованных. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, создание частей займет не меньше двух месяцев.
«Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — заявил Гурулев в эфире «Соловьев Live». Депутат подчеркнул, что на время подготовки новых подразделений российским войскам нужно будет держать оборону и нанести противникам максимальный урон. Кроме того, необходимо подготовить уже имеющийся мобилизационный ресурс.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщили, что всего планируют призвать 300 тысяч человек.
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В Госдуме были названы сроки создания новых частей для подготовки мобилизованных. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, создание частей займет не меньше двух месяцев. «Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — заявил Гурулев в эфире «Соловьев Live». Депутат подчеркнул, что на время подготовки новых подразделений российским войскам нужно будет держать оборону и нанести противникам максимальный урон. Кроме того, необходимо подготовить уже имеющийся мобилизационный ресурс. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщили, что всего планируют призвать 300 тысяч человек.