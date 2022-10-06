Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, информация о 700 тысячах россиян, покинувших страну — это фейк Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кремле опровергли информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, это похоже на какую-то утку. Не думаю, что это следует воспринимать всерьез. Точными цифрами мы не обладаем по уехавшим», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящий момент, уже мобилизовано около 200 тысяч человек.

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В Кремле опровергли информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, это похоже на какую-то утку. Не думаю, что это следует воспринимать всерьез. Точными цифрами мы не обладаем по уехавшим», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящий момент, уже мобилизовано около 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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