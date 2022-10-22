Украинские силовики задержали семью из Николаева за ролик в поддержку РФ

В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене.
«Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене.
Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене. «Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене. Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.