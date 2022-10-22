22 октября 2022

Украинские силовики задержали семью из Николаева за ролик в поддержку РФ

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Сына с матерью из Николаева подозревают в госизмене из-за поддержки РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене.

«Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене.

Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.

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В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене. «Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене. Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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