Украинские силовики задержали семью из Николаева за ролик в поддержку РФ

23 октября 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Сына с матерью из Николаева подозревают в госизмене из-за поддержки РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене. «Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене. Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.

В Николаеве арестовали сына с матерью, записавших видеоролик о положительном отношении к России и пренебрежении к действующей власти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Они подозреваются в госизмене. «Подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», — говорится на странице суда в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Там сообщили, что 27-летний местный житель и его мать подозреваются в госизмене. Ранее стало известно, что в Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ Вячеслав Богуслаев. По словам местных властей, Богуслаева обвиняют в госизмене.