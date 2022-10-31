Словацкий политолог объяснил, как Зеленский помогает Путину

Словацкий политолог: действия Зеленского только ослабляют Украину

31 октября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

В Словакии заявили, что украинцы отворачиваются от Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия президента Украины Владимира Зеленского помогают российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал обозреватель чешской газеты Casopis Argument Эдуард Хмелар. «Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину», — написал Хмелар для Casopis Argument. По его словам, украинцы отворачиваются от Зеленского, потому что «демонтаж демократических институтов» подталкивает граждан к сотрудничеству с Россией. Евросоюз и США не обращают внимание на это, считает обозреватель. На Украине ранее запретили работу 11 оппозиционных партий как «пророссийских», но их связь с Россией не была доказана. Автор материала отметил, что СМИ и партии попадают под подобные санкции уже два года. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Стороны неоднократно проводили переговоры, но так и не пришли к урегулированию конфликта. Украинцы ранее раскритиковали Зеленского, потому что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Президент Украины сказал, что жители впали бы в панику и уехали, что могло спровоцировать экономический коллапс.

Действия президента Украины Владимира Зеленского помогают российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал обозреватель чешской газеты Casopis Argument Эдуард Хмелар. «Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину», — написал Хмелар для Casopis Argument. По его словам, украинцы отворачиваются от Зеленского, потому что «демонтаж демократических институтов» подталкивает граждан к сотрудничеству с Россией. Евросоюз и США не обращают внимание на это, считает обозреватель. На Украине ранее запретили работу 11 оппозиционных партий как «пророссийских», но их связь с Россией не была доказана. Автор материала отметил, что СМИ и партии попадают под подобные санкции уже два года. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Стороны неоднократно проводили переговоры, но так и не пришли к урегулированию конфликта. Украинцы ранее раскритиковали Зеленского, потому что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Президент Украины сказал, что жители впали бы в панику и уехали, что могло спровоцировать экономический коллапс.