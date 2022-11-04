Зеленский рассказал об угрозе Украине со стороны США

Зеленский надеется, что США продолжат оказывать Украине помощь

04 ноября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Я надеюсь, что США продолжить делать все ради поддержки Украины, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Процесс помощи Украине со стороны США может значительно замедлиться. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы будем уважать их выбор, но, я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — цитирует Зеленского испанская газета El Pais. Есть вероятность, что по итогам ближайших выборов американское общество возьмет курс на снижение интенсивности поддержки Украины, отмечает издание. Ранее сообщалось, что в случае прихода республиканцев к власти в США Украина может лишиться экономической помощи от Вашингтона. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что напряженность в российско-американских отношениях сохранится вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США, передает телеканал 360. Половина сторонников Республиканской партии США считает, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь, сообщает RT.

Процесс помощи Украине со стороны США может значительно замедлиться. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы будем уважать их выбор, но, я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — цитирует Зеленского испанская газета El Pais. Есть вероятность, что по итогам ближайших выборов американское общество возьмет курс на снижение интенсивности поддержки Украины, отмечает издание. Ранее сообщалось, что в случае прихода республиканцев к власти в США Украина может лишиться экономической помощи от Вашингтона. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что напряженность в российско-американских отношениях сохранится вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США, передает телеканал 360. Половина сторонников Республиканской партии США считает, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь, сообщает RT.