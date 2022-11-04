Зеленский рассказал об угрозе Украине со стороны США

Процесс помощи Украине со стороны США может значительно замедлиться. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы будем уважать их выбор, но, я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — цитирует Зеленского испанская газета El Pais. Есть вероятность, что по итогам ближайших выборов американское общество возьмет курс на снижение интенсивности поддержки Украины, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в случае прихода республиканцев к власти в США Украина может лишиться экономической помощи от Вашингтона. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что напряженность в российско-американских отношениях сохранится вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США, передает телеканал 360. Половина сторонников Республиканской партии США считает, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь, сообщает RT.
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Процесс помощи Украине со стороны США может значительно замедлиться. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы будем уважать их выбор, но, я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — цитирует Зеленского испанская газета El Pais. Есть вероятность, что по итогам ближайших выборов американское общество возьмет курс на снижение интенсивности поддержки Украины, отмечает издание. Ранее сообщалось, что в случае прихода республиканцев к власти в США Украина может лишиться экономической помощи от Вашингтона. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что напряженность в российско-американских отношениях сохранится вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США, передает телеканал 360. Половина сторонников Республиканской партии США считает, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь, сообщает RT.