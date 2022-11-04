Конгрессвумен Грин: при республиканцах Украине не достанется ни цента

04 ноября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

США сейчас важнее, чем Украина, заявила Грин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае победы Республиканской партии на промежуточных в конгресс США Украина останется без финансирования штатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в штате Айова. «В случае победы республиканцев на выборах в США Украине не достанется ни цента », — передает слова политика Pravda.Ru. Она добавила, что США сейчас куда важнее. Ранее сообщалось, что более половины республиканцев США проголосовали за сокращение помощи Украине. Результаты опроса опубликовала газета The Wall Street Journal, передает RT.

В случае победы Республиканской партии на промежуточных в конгресс США Украина останется без финансирования штатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в штате Айова. «В случае победы республиканцев на выборах в США Украине не достанется ни цента», — передает слова политика Pravda.Ru. Она добавила, что США сейчас куда важнее. Ранее сообщалось, что более половины республиканцев США проголосовали за сокращение помощи Украине. Результаты опроса опубликовала газета The Wall Street Journal, передает RT.