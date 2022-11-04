Конгрессвумен Грин: при республиканцах Украине не достанется ни цента

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
США сейчас важнее, чем Украина, заявила Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае победы Республиканской партии на промежуточных в конгресс США Украина останется без финансирования штатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в штате Айова.

«В случае победы республиканцев на выборах в США Украине не достанется ни цента», — передает слова политика Pravda.Ru. Она добавила, что США сейчас куда важнее.

Ранее сообщалось, что более половины республиканцев США проголосовали за сокращение помощи Украине. Результаты опроса опубликовала газета The Wall Street Journal, передает RT.

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В случае победы Республиканской партии на промежуточных в конгресс США Украина останется без финансирования штатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в штате Айова. «В случае победы республиканцев на выборах в США Украине не достанется ни цента», — передает слова политика Pravda.Ru. Она добавила, что США сейчас куда важнее. Ранее сообщалось, что более половины республиканцев США проголосовали за сокращение помощи Украине. Результаты опроса опубликовала газета The Wall Street Journal, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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