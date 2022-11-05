Историк Болтенков раскрыл смысл расширения НАТО

Историк Болтенков: США используют новые страны в НАТО в роли «пушечного мяса»

06 ноября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

США используют НАТО в своих интересах, заявил историк Дмитрий Болтенков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки используют новые страны альянса (НАТО) в роли «пушечного мяса». Такое мнение высказал военный историк Дмитрий Болтенков. «Сравнительная малочисленность не должна вводить в заблуждение. В современных реалиях США видят свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием, а в роли дешевого „пушечного мяса“ будут использоваться другие, например украинцы и поляки», — сказал Болтенков. Его слова передают «Известия». По его словам, состав Североатлантического альянса за последние 30 лет значительно вырос. По его мнению, именно для этой роли новых членов и заманивали в блок. По его данным, эта система опробована в США, Ираке, Ливии, Сирии. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. На данный момент США вместе с другими странами НАТО оказывают активную помощь Киеву в рамках спецоперации. Ранее в альянсе заверили, что не собираются защищать Украину, там отметили, что НАТО планирует только помогать.

Соединенные Штаты Америки используют новые страны альянса (НАТО) в роли «пушечного мяса». Такое мнение высказал военный историк Дмитрий Болтенков. «Сравнительная малочисленность не должна вводить в заблуждение. В современных реалиях США видят свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием, а в роли дешевого „пушечного мяса“ будут использоваться другие, например украинцы и поляки», — сказал Болтенков. Его слова передают «Известия». По его словам, состав Североатлантического альянса за последние 30 лет значительно вырос. По его мнению, именно для этой роли новых членов и заманивали в блок. По его данным, эта система опробована в США, Ираке, Ливии, Сирии. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. На данный момент США вместе с другими странами НАТО оказывают активную помощь Киеву в рамках спецоперации. Ранее в альянсе заверили, что не собираются защищать Украину, там отметили, что НАТО планирует только помогать.