14 октября 2022

РФ начала применять комплексы «Пенициллин» для борьбы с артиллерией НАТО на Украине

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Комплексы «Пенициллин» показали свою эффективность в борьбе с артиллерией НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность на Украине в рамках борьбы с поставленной Киеву артиллерией НАТО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщает агентство.

Испытания комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» завершились в 2018 году. Тогда URA.RU писало, что система способна обнаружить шумы и кинетическую энергию за счет четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Также комплекс может найти необходимую цель для поражения в радиусе до 25 км за пять секунд. Указывалось, что «Пенициллин» в том числе способен уничтожить американскую тяжелую артиллерию. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность на Украине в рамках борьбы с поставленной Киеву артиллерией НАТО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщает агентство. Испытания комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» завершились в 2018 году. Тогда URA.RU писало, что система способна обнаружить шумы и кинетическую энергию за счет четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Также комплекс может найти необходимую цель для поражения в радиусе до 25 км за пять секунд. Указывалось, что «Пенициллин» в том числе способен уничтожить американскую тяжелую артиллерию. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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