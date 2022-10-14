РФ начала применять комплексы «Пенициллин» для борьбы с артиллерией НАТО на Украине

15 октября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Комплексы «Пенициллин» показали свою эффективность в борьбе с артиллерией НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность на Украине в рамках борьбы с поставленной Киеву артиллерией НАТО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщает агентство. Испытания комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» завершились в 2018 году. Тогда URA.RU писало, что система способна обнаружить шумы и кинетическую энергию за счет четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Также комплекс может найти необходимую цель для поражения в радиусе до 25 км за пять секунд. Указывалось, что «Пенициллин» в том числе способен уничтожить американскую тяжелую артиллерию. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность на Украине в рамках борьбы с поставленной Киеву артиллерией НАТО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщает агентство. Испытания комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» завершились в 2018 году. Тогда URA.RU писало, что система способна обнаружить шумы и кинетическую энергию за счет четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Также комплекс может найти необходимую цель для поражения в радиусе до 25 км за пять секунд. Указывалось, что «Пенициллин» в том числе способен уничтожить американскую тяжелую артиллерию. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.