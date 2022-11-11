ЕК выделил Украине 1 млрд евро для спасения ее экономики

12 ноября 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Деньги выделили несколько европейских банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Еврокомиссия выделила Украине 1 млдр евро для развития «линий солидарности» — сухопутных коридоров для экспорта сельхозпродукции и импорта различных товаров. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК). «1 миллиард евро выделен на развитие линий солидарности, чтобы повысить глобальную продовольственную безопасность и спасти экономику Украины. Европейская комиссия объединила силы со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — говорится в сообщении ЕК. Уточняется, что Украины ежегодно поставляла на мировой рынок около 45 млн тонн зерна. С начала спецоперации с Украины, по данным Еврокомиссии, вывезено 60% ее агарного экспорта. После начала спецоперации многие страны ввели санкции против России, что осложнило торговлю зерном. Продовольственный кризис усугубили мины в Черном море. После атаки ВСУ на российские корабли в конце октября РФ вышла из участия в зерновой сделки, однако уже 2 ноября возобновила его, получив от Украины гарантии безопасности для вывоза зерна.

Еврокомиссия выделила Украине 1 млдр евро для развития «линий солидарности» — сухопутных коридоров для экспорта сельхозпродукции и импорта различных товаров. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК). «1 миллиард евро выделен на развитие линий солидарности, чтобы повысить глобальную продовольственную безопасность и спасти экономику Украины. Европейская комиссия объединила силы со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — говорится в сообщении ЕК. Уточняется, что Украины ежегодно поставляла на мировой рынок около 45 млн тонн зерна. С начала спецоперации с Украины, по данным Еврокомиссии, вывезено 60% ее агарного экспорта. После начала спецоперации многие страны ввели санкции против России, что осложнило торговлю зерном. Продовольственный кризис усугубили мины в Черном море. После атаки ВСУ на российские корабли в конце октября РФ вышла из участия в зерновой сделки, однако уже 2 ноября возобновила его, получив от Украины гарантии безопасности для вывоза зерна.