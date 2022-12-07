Челябинский медик рассказал о причинах хронической усталости

Главврач ГКБ №1 Челябинска Тарасов: постоянная усталость должна настораживать

08 декабря 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Тарасов считает, что при синдроме усталости необходимо обращаться к врачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что чувство усталости может возникать не только из-за повышенных нагрузок, но из-за проблем со здоровьем. Об этом Тарасов написал 8 декабря в социальных сетях и сообщил, на что следует обращать внимание при возникновении синдрома усталости. «Часто мы списываем усталость на повышенные нагрузки и стресс. Однако постоянная усталость на самом деле может говорить о проблемах со здоровьем или щитовидной железой. Нужно обследоваться у врача и искать причину усталости», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». По мнению Тарасова, следует насторожится, если человек только проснулся, но уже устал, а кофе его не бодрит. Также тревожный симптом — если после обеда возникает желание подремать, а следом появляется раздражительность и нервозность. Причины неблагополучия возможны из-за следующих причин: Плохой сон и хронический недосып. Полноценный, ночной не менее важен, чем еда. В темноте вырабатывается мелатонин, который отвечает за иммунитет и за крепость нервной системы;

Неправильное питание и недостаток питательных веществ. Особенно это касается тех, кто «сидит» на жестких диетах. Нужно вырабатывать правильные пищевые привычки, не искать чудодейственные «три продукта»;

Проблемы со щитовидной железой. Например, недостаток выработки гормонов — гипотиреоз. Гормоны щитовидной железы отвечают за нашу энергию. И при недостатке замедляется метаболизм, и человек все время хочет спать. Если у жителя региона есть в наличии все симптомы или большая часть, то Тарасов советует сделать визит к эндокринологу и обследоваться. Врач рекомендует начать с походов к медикам, а не сдавать анализы самостоятельно, что сэкономит время и деньги.

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что чувство усталости может возникать не только из-за повышенных нагрузок, но из-за проблем со здоровьем. Об этом Тарасов написал 8 декабря в социальных сетях и сообщил, на что следует обращать внимание при возникновении синдрома усталости. «Часто мы списываем усталость на повышенные нагрузки и стресс. Однако постоянная усталость на самом деле может говорить о проблемах со здоровьем или щитовидной железой. Нужно обследоваться у врача и искать причину усталости», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». По мнению Тарасова, следует насторожится, если человек только проснулся, но уже устал, а кофе его не бодрит. Также тревожный симптом — если после обеда возникает желание подремать, а следом появляется раздражительность и нервозность. Причины неблагополучия возможны из-за следующих причин: Если у жителя региона есть в наличии все симптомы или большая часть, то Тарасов советует сделать визит к эндокринологу и обследоваться. Врач рекомендует начать с походов к медикам, а не сдавать анализы самостоятельно, что сэкономит время и деньги.