Конкурент западных истребителей российский Су-35 по праву может считаться бесценным активом России. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
«Российский истребитель Су-35 является бесценным активом РФ», — пишет журнал. Автор материала сообщает, что Су-35 занимает первую позицию среди любых других истребителей по количеству сражений с самолетами из других стран. При этом истребитель Су-35 по своим характеристикам является прямым конкурентом американских F-35A и F-15SA.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получило партию уникальных истребителей Су-35С, которые позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Авторы индийского журнала заявили, что Су-35С является «настоящей убийцей» в воздухе, сообщает Nation News. Турецкие власти рассматривают Су-35 как вариант для приобретения наряду с Су-57, передает «Национальная служба новостей».
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Конкурент западных истребителей российский Су-35 по праву может считаться бесценным активом России. Об этом сообщает американский журнал Military Watch. «Российский истребитель Су-35 является бесценным активом РФ», — пишет журнал. Автор материала сообщает, что Су-35 занимает первую позицию среди любых других истребителей по количеству сражений с самолетами из других стран. При этом истребитель Су-35 по своим характеристикам является прямым конкурентом американских F-35A и F-15SA. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получило партию уникальных истребителей Су-35С, которые позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Авторы индийского журнала заявили, что Су-35С является «настоящей убийцей» в воздухе, сообщает Nation News. Турецкие власти рассматривают Су-35 как вариант для приобретения наряду с Су-57, передает «Национальная служба новостей».