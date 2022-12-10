В США указали на бесценный военный актив России Military Watch: истребитель Су-35 является бесценным активом России 11 декабря 2022 в 07:36 Размер текста - 17 + Российский истребитель Су-35 является прямым конкурентом западных аналогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конкурент западных истребителей российский Су-35 по праву может считаться бесценным активом России. Об этом сообщает американский журнал Military Watch. «Российский истребитель Су-35 является бесценным активом РФ», — пишет журнал . Автор материала сообщает, что Су-35 занимает первую позицию среди любых других истребителей по количеству сражений с самолетами из других стран. При этом истребитель Су-35 по своим характеристикам является прямым конкурентом американских F-35A и F-15SA. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получило партию уникальных истребителей Су-35С, которые позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Авторы индийского журнала заявили, что Су-35С является «настоящей убийцей» в воздухе, сообщает Nation News. Турецкие власти рассматривают Су-35 как вариант для приобретения наряду с Су-57, передает «Национальная служба новостей». Конкурент западных истребителей российский Су-35 по праву может считаться бесценным активом России. Об этом сообщает американский журнал Military Watch. «Российский истребитель Су-35 является бесценным активом РФ», — пишет журнал. Автор материала сообщает, что Су-35 занимает первую позицию среди любых других истребителей по количеству сражений с самолетами из других стран. При этом истребитель Су-35 по своим характеристикам является прямым конкурентом американских F-35A и F-15SA. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получило партию уникальных истребителей Су-35С, которые позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Авторы индийского журнала заявили, что Су-35С является «настоящей убийцей» в воздухе, сообщает Nation News. Турецкие власти рассматривают Су-35 как вариант для приобретения наряду с Су-57, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям