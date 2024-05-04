Минэнерго Украины не успело восстановить все поврежденные зимой энергообъекты

04 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Украина не успевает восстанавливаться после аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. «[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова все восстановить, но это сложная задача», — заявил Галущенко во время национального телемарафона, комментируя состояние энергетических мощностей. Министр уточнил, что в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Ранее стало известно о значительных повреждениях в энергетической системе Украины, в том числе Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что повреждена более половины энергосистемы страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. «[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова все восстановить, но это сложная задача», — заявил Галущенко во время национального телемарафона, комментируя состояние энергетических мощностей. Министр уточнил, что в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Ранее стало известно о значительных повреждениях в энергетической системе Украины, в том числе Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что повреждена более половины энергосистемы страны.