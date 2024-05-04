Минэнерго Украины не успело восстановить все поврежденные зимой энергообъекты

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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
Украина не успевает восстанавливаться после аварий Фото:

Во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова все восстановить, но это сложная задача», — заявил Галущенко во время национального телемарафона, комментируя состояние энергетических мощностей. Министр уточнил, что в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления.

Ранее стало известно о значительных повреждениях в энергетической системе Украины, в том числе Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что повреждена более половины энергосистемы страны.

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Во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. «[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова все восстановить, но это сложная задача», — заявил Галущенко во время национального телемарафона, комментируя состояние энергетических мощностей. Министр уточнил, что в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Ранее стало известно о значительных повреждениях в энергетической системе Украины, в том числе Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что повреждена более половины энергосистемы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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